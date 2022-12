"Il y a vraiment des gros c*ns sur cette Terre" : la tombe de Jean-Pierre Pernaut pillée, sa famille pousse un coup de gueule

La tombe de Jean-Pierre Pernaut volée, Nathalie Marquay en colère : "Que la foudre tombe sur cette personne"

Jean-Pierre Pernaut est décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. La mort du présentateur du JT de TF1 a été très difficile à vivtre pour ses proches, et notamment pour sa femme Nathalie Marquay. Alors qu'elle a fêté l'anniversaire de son fils Tom Pernaut, qui a eu 19 ans, l'épouse de l'animateur a aussi poussé un coup de gueule.

En effet, l'ancienne Miss France a révélé que la tombe de son défunt mari a été pillée. Jean-Pierre Pernaut est enterré au cimetière de Louveciennes, dans les Yvelines. Et Nathalie Marquay a découvert, choquée et en colère, que quelqu'un avait volé un objet qu'elle avait acheté et placé sur la tombe de son époux.

Ce lundi 5 décembre 2022, elle a donc lâché dans sa story Instagram : "Quel est le c*nnard qui m'a volé le beau coeur en fleurs que j'avais mis sur la tombe de mon amour ?". "Que la foudre tombe sur cette personne, qui a osé voler mon beau coeur sur la tombe de mon unique amour @pernautjp. Quelle honte ça ne va pas lui porter bonheur, croyez-moi" a-t-elle ajouté dans un post Insta.