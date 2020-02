foodporn 1 jeune sur 2 préfère la bouffe au sexe d'après une étude

Si selon certaines études, la dépendance au smartphone serait de plus en plus inquiétante, devrait-on aussi s'alarmer de celle à la nourriture ? Selon une étude Ifop menée du 15 au 17 janvier dernier pour l'entreprise de livraison de repas Just Eat, plus d'une personne sur trois préférerait la bouffe au sexe. Sur les 1.011 personnes interrogées, âgées de 18 ans et plus, 36 % préfèrent manger qu'avoir une relation sexuelle. Chez les jeunes (à savoir les 18-24 ans), ils sont 54 % à préférer s'envoyer un bon petit plat !

1 jeune sur 2 préfère la bouffe au sexe

On peut également noter une différence en fonction du sexe de la personne. Si 57 % des hommes ont opté pour la nourriture, elles sont 48 % chez les femmes. Il faut dire qu'un bon petit plat vaut parfois mieux qu'un orgasme !

Et si votre coeur balance beaucoup trop entre les deux pour faire un choix, il reste une solution : allier les 2 ! Ainsi, 53 % des interrogés ne voient pas d'inconvénients à utiliser de la nourriture pendant l'acte sexuel. Ils sont d'ailleurs 38 % à l'avoir déjà fait, contre 50 % chez les 25-49 ans ! La chantilly arrive en tête (58%), suivi du champagne (32%), puis du chocolat (30%). D'autres préfèrent les bonbons (10%) ou encore les sushis (3%). Chacun son truc !