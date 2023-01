"Ces groupes de c*nnasses" : une mère de Familles Nombreuses craque et attaque ses harceleurs

Depuis maintenant plusieurs années, plusieurs tribus arrivent et quittent Familles Nombreuses la vie en XXL sur TF1. Le dernier gros départ en date est celui d'Amandine Pélissard, qui a même indiqué qu'elle comptait attaquer la production en justice. Même si elles ne sont plus à l'antenne, plusieurs mamans sont devenues de vraies stars des réseaux sociaux. C'est notamment le cas de Diana Blois qui est suivie par près de 190 000 personnes sur son compte Instagram.

Les haters ne lâchent pas Diana Blois

Et qui dit popularité sur les réseaux, dit également haters. La mère de famille en fait régulièrement les frais et leur répond souvent. En mai dernier, elle a été accusée d'arnaques suite à un placement de produit pour des croquettes pour chien. "Quand une marque me propose de bosser pour elle, et donc de tester et d'être payée pour ça, si le produit me botte, je dis oui. Cela ne veut pas dire que je m'engage à vie à utiliser ces croquettes. C'est pour faire connaître cette marque. Ma visibilité les aide et eux me paient en retour", s'était-elle justifiée.

Récemment, Diana Blois a indiqué qu'elle avait le moral dans les chaussettes pendant son déménagement. "Bizarrement, mon moral n'est pas au top du top. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai la larme facile, je n'arrive pas trop à l'expliquer. Évidemment, dans ces moments-là, je n'ai pas trop envie de me montrer. Ça va revenir, il faut que ça revienne. Peut-être que je me sens un peu la tête sous l'eau... ça va aller", a-t-elle déclaré. Visée par les critiques, elle a répondu : "Est-ce que le fait de savoir que d'autres ont des problèmes plus graves, ça soulage les nôtres ? Je n'en ai pas l'impression, non. Je comprendrai jamais cette façon de penser".

"C'est de la gastro de c*nnerie humaine"

Malgré cela, la maman a continué de recevoir de nombreuses attaques. "Y'a encore des vipères de ce groupe à la c*n qui ont trouvé le moyen d'aller envoyer des mails à toutes les marques pour lesquelles je travaille, pour leur raconter n'importe quoi, pour essayer de me nuire, et pour essayer que je n'ai plus de boulot... Bravo !", s'est-elle agacée.

"Hier, ça m'a un peu bouffé, moi qui ne vais jamais lire sur ces groupes de c*nnasses, j'y suis allée, j'ai passé toute la journée. Ça a l'effet escompté, de donner l'envie de vomir, vous savez quand vous avez une bonne gastro mais là c'est de la gastro de c*nnerie humaine et ça fonctionne plutôt bien. Bravo mesdames messieurs vous êtes exceptionnels", a-t-elle ajouté, avant d'indiquer qu'elle comptait porter plainte.

Pas sûr que cela suffise pour calmer les haters.