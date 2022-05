Diana Blois (Familles nombreuses) accusée d'arnaque sur un placement de produit : elle répond

Familles nombreuses, la vie en XXL : un(e) internaute accuse Diana Blois d'arnaque et de mensonge

Les tribus qui sont au casting de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 le savent, elles ont beaucoup de téléspectateurs qui les soutiennent et d'abonnés qui les suivent sur les réseaux, mais elles doivent aussi faire face aux haters et aux critiques. Les Blois ont été critiqués sur leur argent, ils ont été accusés d'arnaque avec les allocs, et maintenant Diana Blois est accusée d'arnaque.

Diana qui est mariée à Gérôme a en effet été visée par une critique d'un(e) internaute ce 15 mai 2022 sur Instagram. Ce qui a été reproché à la maman de la tribu recomposée de 9 enfants (Anaïs, Clara, Mathéo, Ilona, Ethan, les jumelles Lola et Sarah, Louane et Juliette) ? Elle aurait fait la promotion de croquettes pour chiens qu'elle n'utiliserait pas au quotidien. Un placement de produit qui serait faux / fake selon l'internaute parce que dans une story Instagram, il ou elle a remarqué que Diana Blois utilisait une autre marque de croquettes.

Serait-ce un manque de franchise et d'honnêteté ? Un mensonge ? Une arnaque ? Celle que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL a tenu à s'expliquer.

La maman répond à la polémique : "Il n'existe pas une seule bonne marque de croquettes dans le monde"

Dans sa story Instagram, Diana Blois a répondu aux accusations : "Quand une marque me propose de bosser pour elle, et donc de tester et d'être payée pour ça, si le produit me botte, je dis oui. Cela ne veut pas dire que je m'engage à vie à utiliser ces croquettes. C'est pour faire connaître cette marque. Ma visibilité les aide et eux me paient en retour".

"Il n'existe pas une seule bonne marque de croquettes dans le monde" a-t-elle tenu à rappeler, "Mon travail est de vous en parler, pas de m'engager à vie avec eux, même s'ils sont super".