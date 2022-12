"Ça tourne au harcèlement" : Jazz Correia s'énerve contre une fan qui se fait passer pour sa soeur

Etre célèbre, c'est aussi exposer sa vie privée, avec des côtés assez négatifs. Plusieurs candidats vus à la télé se sont exprimés à ce sujet comme Maeva Ghennam qui était à bout après des rumeurs sur sa vie personnelle ou bien une tribu de Familles nombreuses qui a décidé de quitter le programme à cause du harcèlement. Car certains "fans" vont parfois beaucoup trop loin et dérapent.

C'est visiblement ce qui est arrivé à Jazz Correia. La femme de Laurent n'a pas vraiment la langue dans sa poche et n'hésite jamais à répondre aux haters. Cette fois, dans un long message qui fait un peu mal aux yeux (on sait que ce n'est pas elle la plus douée en orthographe), la maman de trois enfants s'est emportée contre une fan un peu trop insistante.

"La mythomanie se soigne"

Sur Instagram, Jazz a posté un long message pour cette fan qui enchaîne les mensonges à son sujet. "La mythomanie se soigne. Je pense sincèrement qu'il serait bien que tu arrêtes les mensonges. Si tu rêves d'être famous, ne le fait pas de cette manière là ma chérie." a-t-elle commencé par écrire. Au départ, la maman de Chelsea, Cayden et London confie avoir été sympa avec cette personne, qui n'a pourtant pas arrêté de mentir. "J'ai toujours été gentille avec toi, mais je ne peux pas te laisser inventer des bêtises en permanence. Ne nous oblige pas s'il te plaît à montrer aux gens tous tes mensonges car tu perdrais tout.".

Comme elle l'explique, cette personne se ferait passer pour la soeur de Jazz, et liguerait de jeunes fans contre la candidate de télé-réalité. "Tu le sais très bien que je ne te connais pas personnellement. Je te connais comme tous les comptes fans que j'aime énormément avec qui j'échange beaucoup. Tu n'es ni ma soeur, ni la soeur d'Eva, ni tu vas participer à la JLC, ni toutes les choses que tu as inventé." commence la star du petit écran.

"Arrête de forcer les gamines à m'écrire pour me dire que tu es malheureuse et ensuite faire des TikTok à mon encontre. Je t'apprécie beaucoup mais je vois qu'en fait j'avais tort." a ajouté Jazz. Et de conclure : "Ça tourne au harcèlement ce que tu leur fais vivre depuis plusieurs mois, je te souhaite vraiment d'être heureuse et de retrouver la raison."