"Je vais pourrir ta vie, espèce de fils de p*te" : Jazz Correia débite toutes les insultes de notre riche langue contre l'homme qui la menace

Laurent et Jazz Correia vivent des moments compliqués. Il y a quelques jours, ils ont révélé qu'ils auraient été arnaqués par un ancien proche. "C'est l'heure. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus gérer, j'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai été volée d'une très grosse somme ainsi que plein d'autres gens. Mais pire encore, mes enfants et moi sommes menacés de mort en permanence", a déclaré la star de La Bataille des clans.

"Il nous menace de mort tous les jours... ce mec menace Laurent de me tuer moi et mes enfants en permanence... Il dit qu'il va égorger mon mari, que je vais devenir veuve, il m'envoie des messages vocaux comme quoi il va tuer mes enfants", s'est inquiétée Jazz, avant d'ajouter : "J'en peux plus de cette histoire, j'en ai des boules au ventre".

Booba partage un audio très violent de Jazz

Ce mercredi 19 octobre 2022, un audio de la mère de famille a fuité sur les réseaux sociaux et on peut dire qu'elle pète littéralement un câble contre celui qui l'aurait arnaquée. Booba, qui est en guerre contre les influenceurs depuis plusieurs mois, l'a bien évidemment publié sur Twitter.