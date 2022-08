"Bande de trous du c*l" : Jazz Correia furieuse, son énorme coup de gueule après avoir été accusée d'abandonner ses chiens

Encore une fois, Jazz était très remontée en stories sur Instagram. On le sait, la star n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de répondre à ceux qui s'attaquent à elle. L'ennemie de Nabilla et Maeva Ghennam l'a encore prouvé il y a quelques jours. Alors, que s'est-il passé ? En stories sur Instagram, Jazz a annoncé avoir adopté un nouveau chien, son 5ème, dans un élevage en France. Afin de donner un petit coup de pouce à la propriétaire, elle a cité le compte Instagram de cette dernière. Sauf que les haters de Jazz s'en sont pris à ce compte et l'ont fait supprimer, accusant au passage Jazz d'avoir abandonné ses quatre autres chiens puisqu'elle n'a pas posté de photos récentes avec eux. C'était trop pour la maman de Chelsea, Cayden et London.

Jazz met les choses au clair sur ses chiens

C'est sur Instagram que celle qui a failli être dans Mamans & célèbres a pris la parole, d'abord pour mettre les choses au clair concernant ses chiens. Non, elle ne les a pas du tout abandonnés, assure-t-elle. "Mes chiens ne sont pas abandonnés ! Que ce soit Blue, Heart, Simba ou Scarla, ils sont dans ma maison à Dubaï avec mes nannies et mon chauffeur. Ils vont très bien ! Nous n'avons abandonné aucun chien, ils sont chez moi !! (...) Vous avez compris qu'on vivait toujours à Dubaï ?! Vous me faites péter un plomb !" a-t-elle déclaré.

"Vous êtes honteux, méchants, vous me dégoûtez"

Par la suite, Jazz s'est lâchée comme face à la méchanceté des personnes qui ont fait fermer le compte Instagram de l'élevage où elle a adopté son nouveau toutou. "Ces gens travaillent ! Ordures ! Ils ont mis du temps à avoir leur communauté, ils partagent leur petits chiots, je suis cliente chez eux. J'ai partagé car je reçois beaucoup de questions et vous, les haters de m*rde, vous leur faites sauter leur compte parce que moi, j'ai 'abandonné' mes chiens ? Mais où j'ai abandonné mes chiens bande de trous du c*l que vous êtes ! Ça me rend dingue en fait !" a-t-elle déclaré.