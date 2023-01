"C'est une honte" : l'enquêteur préféré des fans quitte Mask Singer 5, deux nouveaux jurées... les téléspectateurs dégoûtés par le casting

Après le succès de la saison 4 diffusée l'an passé, l'émission Mask Singer reviendra cette année sur TF1. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'est connue et aucune rumeur sur le casting n'a encore filtré, mais on sait déjà une chose : à l'instar de Danse avec les stars, le jury va connaître un nouveau bouleversement.

Nouveau casting pour Mask Singer 5

C'est la chaîne qui a profité de son compte Twitter pour annoncer la nouvelle ce vendredi 27 janvier 2023 : ce sont deux nouvelles célébrités qui ont été recrutées par la production afin de jouer les enquêtrices. Au programme cette fois ? La chanteuse Elodie Frégé et la comédienne Michèle Bernier.

Deux arrivées prometteuses mais qui, sans surprise, ne sont pas sans conséquences. Ainsi, afin de leur faire de la place aux côtés de Kev Adams et Jeff Panacloc, ce sont la chanteuse Vitaa et l'actrice Chantal Ladesou qui ont dû quitter le programme. De même, étant donné que TF1 parle de "quatuor", on peut logiquement en déduire que Jarry ne fera pas non plus partie de l'aventure.

>> Netflix : le film de Kev Adams fracassé par le web, sa réponse cash et provoc va encore plus énerver les haters <<

Les fans de l'émission déjà en colère

Un roulement inattendu - d'autant plus quand on se souvient des rumeurs qui faisaient état de tensions entre Kev Adams et les producteurs en coulisses, qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Au contraire, l'absence de Chantal Ladesou, qui avait été la grande chouchoute des téléspectateurs l'an passé grâce à son humour et ses réflexions improbables, fait déjà grincer quelques dents.

"Ils ont dégagé Chantal... une honte", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Chantal Ladesou va manquer au programme... Elle était irrésistible dans la saison 4" ou encore, "Sans moi. Chantal Ladesou était marrante et donnait de la gaieté". De son côté, le pauvre Kev Adams se prend même des balles perdues sans n'avoir rien demandé à personne, "Le seul qu'on veut voir partir, reste" / "Mais pourquoi cet exaspérant Kev Adams ? Même ses propres cheveux se hérissent à l'idée de le supporter." Bonne ambiance.