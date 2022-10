"C'est un classique direct" : avec cette pub, Pepsi réussit l'exploit de mettre tous les fans de foot d'accord, alerte gros banger

Au milieu des années 2000, regarder une publicité avec des joueurs de foot était au moins un aussi grand événement qu'un classico entre le PSG et l'OM. Non, on ne parle pas de ces spots ridicules et cringe avec nos champions du monde 98, mais de ceux produits par adidas, Nike ou encore Pepsi.

Les pubs et le foot, une belle histoire (à l'époque)

Souvenez-vous, sous fond d'une OST bien épique digne d'un bon FIFA, on y suivait les plus grosses stars du monde de l'époque (Zidane, Beckham, Ronaldo, Del Piero...) se livrer à des duels de dribbles, petits ponts ou encore de tacles dans des endroits improbables et à travers des décors aussi originaux que riches. C'était toujours WTF mais également jouissif de voir ces talents se réunir avec le sourire pour simplement kiffer et ramener le fun dans un sport trop souvent piégé par les enjeux.

Malheureusement, les années ont passé et les marques sont progressivement devenues fainéantes pour finalement nous livrer des pubs génériques sans aucune valeur ajoutée. Une situation perdant-perdant-perdant puisque le public zappe désormais ces spots, les joueurs se tapent de nouvelles casseroles aux fesses (poke l'horrible pub gênante de CR7 pour Shopee) et les marques se ruinent en salaires astronomiques pour rien.

Pepsi renoue avec les pubs de foot magiques

Heureusement, une sauveuse vient d'apparaître. Son nom ? Pepsi. Elle aussi nostalgique de cette bonne époque des publicités épiques et drôles, la marque vient de recruter Lionel Messi, Paul Pogba et Ronaldinho pour un spot absolument incroyable où le petit pont est roi. Le twist ? Celui-ci est poussé par une musique également emblématique à savoir Rockafella Skank de Fatboy Slim aka... le son de FIFA 99 ! On n'en dit pas plus, on laisse vos yeux savourer.

Les fans sont sous le charme

Sans surprise, les internautes sont plus qu'heureux de (re)découvrir un tel spot. Cette pub à l'ancienne tape juste et les compliments pleuvent désormais autant que Erling Haaland enfile les buts. "La publicité est juste légendaire" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Ca va devenir un classique direct", "De très loin la meilleure pub de foot depuis un long moment" ou encore "Cela faisait si longtemps qu'on n'avait pas vu un telle pub pour le foot. Une très bonne vibe des pubs Pepsi des années 2000".

