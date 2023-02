"C'est nul ça !" : Cyril Hanouna fait une énorme gaffe devant Clara Morgane en critiquant sa propre musique

Venue pour faire la promo de son cabaret, Clara Morgane a enflammé le plateau de TPMP ce mercredi 1er février 2023. Pour l'occasion, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de se déhancher un par un. Visiblement, celui qui a vécu un gros malaise face à une star a particulièrement apprécié les prestations de Delphine Wespiser et Danielle Moreau.

"Danielle, t'as été magnifique ! Danielle et Delphine. Je suis à deux doigts de proposer un trio : Clara, Danielle et Delphine. Vous savez comment on les appellera ? Le contrat à durée déterminée, CDD. Clara, Delphine, Danielle... C'est pas mal !Allez venez !", s'enflamme-t-il.

"C'est nul ça" : la grosse gaffe de Cyril Hanouna

Les trois femmes se dirigent alors vers le centre du plateau, la musique se lance, et c'est là que le drame arrive. "Les mecs, c'est nul ça !", crie Cyril Hanouna à la régie. À ce moment-là, Clara Morgane se retourne immédiatement vers lui et lui dit quelque chose. En effet, c'est sa propre musique qui vient de retentir. Gêné, l'animateur qui a été menacé par Booba reprend la parole : "Mais, c'est bien, mais c'est pas pour danser... C'est Clara ça".

Conscient de son énorme gaffe, Baba raconte alors une anecdote similaire qu'il a vécue avec la chanteuse Nicole Scherzinger. "Vous savez que ça, ça m'est déjà arrivé avec la meuf des Pussycat Dolls. On avait mis une musique et j'ai dit 'mais c'est de la merde ça !' On m'a dit à l'oreillette 'mais c'est le titre de la meuf'", se souvient-il. "C'est génial !", dévoile s'être tout de suite repris Cyril Hanouna, avant de revenir à la chanson de Clara : "Là c'est pas que c'est de la merde, mais il faut que ça danse là !".

Après s'être bien rattrapé, Baba a donc enfin pu laisser ses chroniqueuses et son invitée faire le show.