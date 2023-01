"Partout où il va, il me fout la honte" : à cause de son fils, Cyril Hanouna a vécu un gros malaise face à une star

Ce lundi 30 janvier, les téléspectateurs ont assisté à des débats houleux dans TPMP. Quand les chroniqueurs ne font pas part de leur colère face à la reconversion d'Amandine Pellissard dans le X, ils s'en prennent à Joy Hallyday, la fille de Laeticia et Johnny. Kelly Vedovelli a notamment trouvé que l'adolescente de 14 ans représentait "le summum de la vulgarité" à cause de ses vidéos sexy postées sur TikTok.

Heureusement, Cyril a abordé d'autres sujets plus légers comme l'homme qui a été élu le plus beau du monde. Surprise, il s'agit de Regé-Jean Page, qui incarne le rôle de Simon Basset dans La Chronique des Bridgerton mais que l'on a également pu voir dans Harry Potter. Il succède ainsi à Robert Pattinson et remporte le titre du plus bel homme au monde selon la science avec 93,65% de réussite au test de la perfection.

David Beckham est l'homme le plus beau selon Raymond

L'animateur de TPMP a donc souhaité savoir qui était l'homme le plus beau du monde selon les chroniqueurs. Forcément, de célèbres noms sont ressortis comme Brad Pitt et George Clooney pour Valérie Benaïm ou encore Johnny Depp pour Gilles Verdez. Raymond, lui, confie avoir "du mal à trouver un homme beau". Il finit tout de même par avouer que s'il doit en choisir un, c'est David Beckham.

Une réponse sur laquelle Cyril Hanouna a rebondi. L'animateur a notamment révélé avoir croisé l'ancienne star du foot lors d'un match de la coupe du monde 2022, à Doha. Malheureusement, ce qui devait être un moment inoubliable s'est transformé en un véritable moment de gêne... à cause de son fils, Lino, qui a refusé une photo avec le célèbre joueur !

"J'avais la honte de ouf"

"On est allés à la coupe du monde à Doha. Et il y a David Beckham qui arrive et qui était dans la même loge que nous. Je demande à mon fils s'il veut prendre une photo avec David Beckham. Il me fait comme ça : 'non !' Je peux vous dire que j'avais la honte de ouf, non mais vraiment. Il était sympa et quand je lui propose une photo, il dit non. Il m'a foutu la honte. De toute façon partout où il va, il me fout la honte. C'est un truc de ouf". Une anecdote qui a bien évidemment fait rire les autres chroniqueurs présents autour de la table.