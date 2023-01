"C'est dur de garder la tête haute" : Julia Paredes au plus mal, ce message angoisse ses fans

Julia Paredes peine à s'alimenter

Julia Paredes, qui a par ailleurs été accusée de maltraitance dans le passé, s'est ensuite confiée sur Maxime Parisi. "On fera toujours au mieux pour les enfants. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie. C'est dans notre couple, au fil des années (...) On ne s'entend plus trop. On n'a pas du tout la même vision sur l'éducation. Je suis très, très proche des enfants et je m'oublie un petit peu (...) C'est peut-être à cause de moi cette situation, mais ce n'est pas facile à gérer".

Pour ne rien arranger, la mère de famille a du mal à s'alimenter ces derniers temps. "Encore un soir où je me couche sans manger, parce que pas d'appétit et pas la force. Mais vos commentaires au quotidien qui me saoulent du genre 'tu deviens de plus en plus maigre', 'on dirait une anorexique' et j'en passe... Si vous pensez aider les gens de cette manière, il faut revoir votre éducation et vos valeurs".

Heureusement, la majorité des abonnés de Julia Paredes sont bienveillants, une chose dont elle a bien besoin en ce moment.