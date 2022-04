Julia Paredes (Mamans et célèbres) accusée de maltraitance, elle met les choses au clair

La vie de maman influenceuse n'est pas toujours rose. Julia Paredes, candidate de Mamans et célèbres sur TFX, peut en témoigner. Elle est régulièrement critiquée sur l'éducation de sa fille Luna. Ce samedi 2 avril 2022, celle qui s'est récemment mariée avec Maxime Parisi s'est une nouvelle fois attirée les foudres des internautes. En story Instagram, elle a expliqué que sa fille avait encore été turbulente et qu'elle avait utilisé la manière forte pour la calmer : "J'ai encore eu le droit à colère et gros mots tout à l'heure... Je n'ai même pas parlé, ça ne sert plus à rien. Je l'ai mise sous la douche froide. Ça l'a calmée direct, même si elle a beaucoup pleuré".

Les internautes choqués