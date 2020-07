BoycottNetflix : le film Sheikh Jackson dispo sur Netflix crée polémique sur Twitter

Les twittos sont nombreux à soutenir Netflix

Ce n'est pas la première fois qu'un contenu Netflix crée une polémique à cause de la religion. La série Messiah avait reçu de nombreuses critiques, et Tomer Sisley avait d'ailleurs répondu pour mettre les choses au clair. Mais sur Twitter, de plus en plus d'internautes sont aussi en train de reprendre le hashtag #BoycottNetflix pour dire à quel point cet appel au boycott leur paraît exagéré.

Ils ont notamment rappelé que c'est un long-métrage égyptien qui était sorti en 2017 et qui n'est même pas produit par Netflix, il est juste dispo dessus. Et ils ont aussi souligné que le film n'avait pas pour but de se moquer de la religion musulmane, que la scène polémique n'était que de l'humour à prendre au second degré.