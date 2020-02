Netflix : fini le mois gratuit, la plateforme supprime sa période d'essai

Cet été, les abonnés à Netflix vivaient un coup dur : l'augmentation des prix des abonnements de 1 ou 2 euros par mois. De quoi provoquer la colère des abonnés, dont certains appelaient au boycott. D'autant que la concurrence se fait de plus en plus forte avec l'arrivée d'Amazon Prime Videos, Apple TV+ ou encore Disney+.

Netflix supprime sa période d'essai gratuit d'un mois

Si, malgré cela, vous comptiez tout de même vous abonner à Netflix, la plateforme vient d'annoncer une mauvaise nouvelle qui pourrait vous faire douter : la plateforme de streaming vidéo met fin à son offre d'essai gratuit de 30 jours dans plusieurs pays, dont la France... Alors que, bien souvent, celle-ci incitait les personnes les plus réticentes à céder, vous devez désormais immédiatement choisir quel abonnement vous voulez prendre et payer.

D'autres offres proposées

Petite consolation : Netflix propose tout de même des réductions via son offre découverte. Ainsi, le forfait Standard, qui coûte habituellement 11,99 euros par mois, est à 7,99 euros le premier mois, ce qui revient au forfait Essentiel. De plus, le forfait Premium est à 11,99 euros le premier mois au lieu de 15,99 euros. Autre offre de Netflix : la plate-forme propose gratuitement un film aux non abonnés comme, par exemple Klaus en novembre 2019 ou encore A tous les garçons que j'ai aimés actuellement.