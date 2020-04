BarSolidaire : l'initiative pour soutenir votre bar, café ou restaurant préféré

#BarSolidaire : l'initiative

Les stars et les anonymes sont solidaires pendant ce confinement, comme le prouvent par exemple McFly & Carlito qui ont récolté plus de 400 000 euros pour le personnel hospitalier ou encore l'initiative "Ensemble sur Internet" pour lutter contre les discriminations en ligne. Et si vous, de votre côté, vous montriez un peu de solidarité avec votre bar, votre café ou même votre restaurant préféré ?

Parce qu'avant de se retrouver enfermés chez vous à cause de la pandémie du coronavirus, vous aviez sans doute un endroit où vous retrouviez vos potes, comme le Central Perk pour les héros de Friends ou le pub MacLaren's pour les stars de How I Met Your Mother. AB InBev a donc lancé l'initiative #BarSolidaire pour aider les cafés, les bars et les restaurants en France pendant cette période de confinement.

Comment ça fonctionne ?

Alors comment faire pour venir en aide à votre "the place to be" ? Rendez-vous sur le site barsolidaire.fr (où vous pouvez dire au boss de votre spot favori d'ajouter son établissement). Et suivez ensuite 3 simples étapes. "Versez le montant de votre choix sur la plateforme", vous recevrez alors un bon d'achat à utiliser dans un des endroits référencés. "Le montant de votre souscription est reversé à l'établissement". A noter que "AB InBev France le double en offrant au bar la même somme en équivalent bières". Et enfin, "à la réouverture de votre bar préféré, vous pourrez dépenser votre bon d'achat".