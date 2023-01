"Aujourd'hui, l'équipe de France s'arrête pour moi" : Après Hugo Lloris, un autre joueur cadre des Bleus prend sa retraite internationale

Le 18 décembre 2022, tous les supporters de l'équipe de France de football étaient derrière les Bleus lors de la grande finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à l'Argentine. Malheureusement, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont inclinés aux tirs aux buts et ont vu leur troisième étoile s'envoler au profit de l'Albiceleste. Peu après cette déception, Hugo Lloris, le gardien et capitaine de l'équipe de France a indiqué qu'il prenait sa retraite internationale.

"Je n'ai pas envie de connaître une fin difficile, que je n'aurais pas choisie. Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop", a-t-il notamment confessé dans une interview accordée à l'Equipe. "J'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt", a ajouté celui qui a récemment retrouvé Emiliano Martinez.

"C'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition"

Ce samedi 14 janvier 2023, c'est Steve Mandanda qui a annoncé qu'il prenait lui aussi sa retraite internationale lors d'une conférence de presse organisée avant le match Rennes-PSG. "C'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, j'ai vécu de grands moments avec l'équipe de France (...) Aujourd'hui, il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. Cela permet aussi de boucler la boucle avec Hugo. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui, l'équipe de France s'arrête pour moi. On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi, ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux", a-t-il expliqué, avant de conclure : "L'équipe de France est ce qu'on peut voir de plus haut, j'ai touché ce qui se fait de mieux avec le titre mondial".

Une page se tourne donc pour les Bleus après les départs de ses deux gardiens, sacrés champions du monde en 2018.