Zoe Laverne bientôt maman : la star de Tik Tok enceinte... d'un ado de 13 ans ? Elle réagit

Zoe Laverne est enceinte

Ne soyez pas étonnés de prochainement découvrir une nouvelle tendance sur Tik Tok liée aux échographies. Zoe Laverne - qui fait partie des plus grandes jeunes stars de l'application avec 18 millions d'abonnés au compteur, vient de l'annoncer à tous ses fans, elle est actuellement enceinte de son premier enfant.

Sur ses réseaux sociaux, la jeune créatrice de 19 ans a en effet dévoilé ses deux tests de grossesse positifs et déclaré avec excitation, "J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir mon bébé grandir". Vous les sentez venir les placements de produits pour les couches ?

La Tik Tokeuse s'attaque aux rumeurs

Malheureusement pour la jeune femme, cette jolie nouvelle n'a pas été accompagnée par beaucoup de soutien de la part de son public. Dès cette annonce, Zoe Laverne a au contraire eu le droit à de nombreuses critiques et a même vu ce futur bébé se retrouver au centre de rumeurs sordides. "Le nombre de gens qui ont le culot de raconter de la m*rde au sujet d'un enfant qui n'est pas encore né est bouleversant et ça me brise le coeur." a-t-elle ainsi déclaré avec colère, avant d'ajouter, "Cela montre bien l'état de notre génération et à quel point beaucoup d'entre vous ont été mal élevés".

De fait, la Tik Tokeuse est donc revenue sur la rumeur qui assure déjà que Connor Joyce, un ado de 13 ans qui a été aperçu en train de l'embrasser quelques mois auparavant, serait en réalité le père de cet enfant. Et sans surprise, celle-ci est totalement fausse, "Dawson Day est le père de mon enfant. Arrêtez de raconter l'inverse. A quel moment ça ferait sens ? Connor n'a que 13 ans. Rien ne s'est passé au-delà d'un baiser. Occupez-vous de vos affaires".

Puis, afin d'officialiser l'identité du père, Zoe Laverne a profité d'un post sur Instagram pour lui déclarer son amour, "Tu vas être un papa formidable. Je t'aime tant. Merci d'avoir aussi bien changer ma vie et de faire de moi la fille la plus heureuse sur Terre".