Zayn Malik inscrit sur une appli pour rencontrer des femmes rondes après sa rupture avec Gigi Hadid ?

Ce 12 janvier 2022, Zayn Malik fêtait ses 29 ans. Célibataire depuis sa rupture avec Gigi Hadid annoncée en octobre dernier (le chanteur aurait eu un gros clash avec Yolanda, la mère de la mannequin), le britannique n'a, selon les dernières rumeurs, pas encore retrouvé l'amour mais ce n'est peut-être qu'une question de temps.

Zayn Malik inscrit sur une appli de rencontres ?

Zayn Malik aurait décidé de mettre fin à son célibat et aurait opté pour un site de rencontres. Mais pas n'importe lequel : le chanteur se serait inscrit sur WooPlus qui se définit comme "la meilleure appli de rencontres pour les belles femmes rondes, les beaux hommes ronds et tous ceux qui aiment les célibataires grandes tailles".

Afin de s'inscrire sur cette appli, les personnes à la recherche de l'amour doivent utiliser la reconnaissance faciale en imitant des emojis et des images de Zayn participant à ce "challenge" ont leaké sur les réseaux. De nombreux fans ont publié les photos du chanteur et même de son profil : on peut voir qu'il se fait appeler Zed sur cette appli et qu'il a même écrit ne pas avoir d'enfant (petit menteur !).