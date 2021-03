Yves Saint Laurent Beauté dévoile sa campagne engagée contre les violences chez les jeunes couples

Yves Saint Laurent Beauté lutte contre les violences conjugales chez les jeunes

Les violences conjugales chez les jeunes (15-25 ans) sont malheureusement un phénomène méconnu et sous-estimé. Yves Saint Laurent Beauté (YSL Beauté) a décidé de lutter contre ces violences dans une campagne engagée. Dans le cadre du programme "Aimer sans abuser", en partenariat avec l'association En avant toute(s), la marque de beauté met en lumière ce problème de société.

Ces violences physiques, psychologiques et sexuelles commencent donc dès l'adolescence dans beaucoup de couples. Et le problème, c'est que les victimes qui ont entre 15 et 25 ans ne savent pas toujours ce qui est acceptable ou pas dans une relation amoureuse saine.

Pour dire stop à ces violences conjugales dès le plus jeune âge, conseiller les victimes à briser le silence et parler et leur venir en aide, cette campagne Yves Saint Laurent Beauté sera diffusée sur les réseaux, mais aussi sur les chaînes du groupe France Télévisions à partir de ce vendredi 5 mars 2021.

Des stars ont rejoint cette campagne engagée

De plus en plus de célébrités ont avoué avoir été elles-mêmes victimes de violences conjugales, comme Mandy Moore (This Is Us) avec son ex mari Ryan Adams, ou encore Melissa Benoist (Supergirl) et son ex Blake Jenner. Des stars ont d'ailleurs accepté de rejoindre la campagne engagée d'YSL Beauté pour apporter leur soutien à cette cause.

Il s'agit de l'actrice Assa Sylla, vue dans le film Bande de filles de Céline Sciamma et dans les séries Skam France sur France TV Slash et Mortel sur Netflix. Khaled Alouach, dans la série Ici tout commence sur TF1 a aussi rejoint la campagne. Tout comme l'actrice et chanteuse Cécile Cassel, alias HollySiz. Guang Huo, l'acteur nommé dans la catégorie "révélation masculine" aux César 2021 pour le film La Nuit venue fait également partie des personnalités à avoir dit oui. Enfin, Simon Buret connu pour être le chanteur du groupe AaRON mais qui est aussi comédien et peintre, complète le casting de campagne.

Dans les vidéos, Assa Sylla, Khaled Alouach, Cécile Cassel, Guang Huo et Simon Buret racontent les vrais témoignages de jeunes victimes de violences de couple. Des confidences qui ont été réunies par l'association En avant toute(s).