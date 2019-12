You saison 2 : une suite totalement différente grâce à Love Quinn, la nouvelle cible de Joe

Les abonnés de Netflix auront intérêt à savourer la saison 2 de You au moment de sa sortie le 26 décembre prochain. Après avoir confessé ne pas aimer se glisser dans la peau de Joe Goldberg, Penn Badgley vient cette fois-ci de révéler à Digital Spy combien ces nouveaux épisodes ont été difficiles à préparer.

Une saison 2 maîtrisée

"[En découvrant les scénarios] je me disais 'Mais comment vont-ils réussir à faire ça ?'. Car c'est difficile de réaliser ce que nous faisons étant donné qu'il est évidemment diabolique et qu'il y a tout un concept irréel autour avec la preuve que Candace est en vie" a-t-il ainsi expliqué.

Heureusement, d'après le comédien, les scénaristes maîtrisent leur sujet et ont donc "réalisé un exploit incroyable" cette année afin de nous retourner le cerveau et jouer sur nos certitudes, "J'ai le sentiment que l'on explore les différents concepts de la série d'une nouvelle façon très intéressante".

Beaucoup de nouveauté

Et cette nouveauté sera visiblement apportée par... une petite nouvelle. Alors que cette saison 2 nous permettra de "voir des parties de Joe que l'on n'avait pas encore vues", Penn Badgley a confirmé que tout ceci sera lié à la présence de Love Quinn incarnée par Victoria Pedretti, "On ne refait pas la même chose, ça serait trop irresponsable. Et pour être honnête, toutes ces nouveautés sont souvent là grâce au personnage de Victoria, qui est ma nouvelle love-interest".

Et si la nouvelle cible de Joe devenait... son prédateur ? Vivement.