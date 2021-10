You : ces personnages sont-ils morts (ou pas) ? Seul un vrai fan aura 10/10

La bande-annonce de la saison 3 de You : le quiz sur les morts de la série

La saison 3 de You est enfin disponible sur Netflix et bonne nouvelle : les aventures de Joe Goldberg continueront dans une saison 4. Au fil des saisons, Joe s'est attaqué à de nombreux personnages (et il n'est pas le seul à avoir fait couler le sang). As-tu bien suivi la série et sauras-tu distinguer qui est mort ou pas ? A toi de jouer ! Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 3.

La liste des victimes de You s'allonge d'épisode en épisode. On ne le rappellera jamais assez, Joe Goldberg n'est pas vraiment un personnage cool sur lequel il faut crusher mais un gros psychopathe flippant et dérangé et Penn Badgley est bien d'accord avec nous sur ce point là. Au fil des épisodes, les morts se sont succédé dans le show, y compris dans la saison 3. Mais sauras-tu te souvenir quel perso est vraiment mort ou bien lequel est en réalité toujours bien vivant ? Si tu n'as pas terminé ton visionnage de la saison 3 de You, reviens faire ce quiz quand tu auras fini la série.

Mort ou vivant ? Le quiz spécial You Te souviens-tu du destin des personnages de la série ? Will Bettelheim Benji

Ellie Dr Nicky Peach Theo Mr Mooney Ethan Ron Sherry C'est quoi ce score ? Tu as vraiment 0 souvenir de la série, tu es sûr(e) d'avoir bien vu les épisodes ? Ça aurait pu être pire Tu ne t'en sors pas si mal même si ce n'est pas glorieux Tu as géré ce quiz Joe est fier de toi !