Yeezy x Gap : Kanye West annonce sa collaboration avec la marque américaine

Si Kanye West est officiellement milliardaire selon Forbes, il doit un grande partie de sa fortune à sa marque Yeezy. Depuis le succès de sa Air Yeezy 1 "Grammys" lancée en 2009 en collaboration avec Nike, plus rien n'arrête le rappeur ! Louis Vuitton, BAPE,... L'interprète de "Famous" collabore avec de nombreuses grandes marques. En 2015, après avoir quitté Nike pour Adidas, il présente la la Yeezy Boost 750 mais aussi sa première collaboration de vêtements -Yeezy Season 1- avec la marque aux trois bandes, avec une cinquantaine de looks. Une collaboration renouvelée plusieurs fois et exposée sur les plus grands podiums comme celui de la New York Fashion Week. Le succès est tel que les ventes de Yeezy ont explosé pour atteindre environ 1,5 milliard de dollars en 2019.

Yeezy x GAP, une collaboration de rêve pour Kanye West

Mais s'il y a bien une marque avec laquelle il n'avait pas encore travaillé, et avec laquelle il rêve de collaborer, c'est GAP. C'est désormais chose faite ! Le papa de Saint, North, Chicago et Psalm a annoncé la grande nouvelle ce vendredi 26 juin 2020 avec une photo postée sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'un simple hashtag #WESTDAYEVER. Quelques heures plus tard, il dévoilait le logo "YZY" blanc sur fond bleu, reprenant la police de caractère de GAP. Une collection qui, selon le New York Times, s'adresserait aux hommes, femmes et enfants et qui devrait arriver en boutique ou en ligne durant le premier semestre 2021. Un rêve devenu réalité pour celui qui a travaillé chez Gap lorsqu'il était ado, et qui déclarait en 2015 : "J'aimerais être le Steve Jobs de Gap. Je ne parle pas d'une collection capsule. Je veux dire un contrôle créatif absolu de Gap, dans le style d'Hedi Slimane.".