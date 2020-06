World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji : la folle nouvelle émission d'Amazon Prime Video

La nouvelle émission d'Amazon Prime Video promet du lourd

Après le succès de Love Island France, animé par Nabilla Benattia, Amazon Prime Video revient avec un tout autre programme. Baptisé World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, il s'agit d'une télé-réalité de survie en mode Pékin Express sur M6 et Koh Lanta sur TF1. Sauf que cette émission, qui sera dispo à partir du 14 août 2020 sur la plateforme de streaming, a l'air bien plus extrême encore ! Le trailer qui a été dévoilé en est la preuve.

Au total, vous pourrez mater 10 épisodes, tous animés par le célèbre Bear Grylls. Avec Man VS Wild (Seul face à la nature), Get Out Alive with Bear Grylls ou encore En pleine nature avec Bear Grylls (dont Barack Obama, Nick Jonas, Cara Delevingne et Zac Efron faisaient partie de ses invités), il est LE pro de la survie. Le Mike Horn de la TV américaine propose ainsi un nouveau concept encore plus ouf : une course d'expédition ultime.