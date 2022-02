Why Women Kill : une saison 3 confirmée, Marc Cherry donne des indices

L'histoire de Rita Castillo et Alma Filcott se termine. La saison 2 de Why Women Kill qui n'était pas sans nous rappeler Desperate Housewives prend fin en France sur M6, cinq mois après la diffusion américaine sur Paramount+. La chaîne a d'ailleurs statué sur le futur de la série : Why Women Kill aura bien une saison 3. La date de sortie n'est pas fixée pour le moment, et le casting non plus d'ailleurs.

Les premières infos sur la saison 3 de Why Women Kill

L'équipe semble cependant déjà travailler sur la suite de Why Women Kill. C'est en tout cas le cas du créateur, Marc Cherry. Ce dernier a confié quelques indices sur la saison 3 de la série à Télé Loisirs. Il a notamment dévoilé avoir "des idées" pour l'histoire, sans pour autant en dire plus, pour ne pas gâcher le suspense. Une chose est sûre, le showrunner veut encore changer d'époque. "Nous avons traité de quatre décennies différentes jusqu'à présent, donc pour la saison 3, j'aimerais explorer une nouvelle décennie de l'histoire américaine." a-t-il confié.

En juillet dernier lors de la fin de la série aux US, Marc Cherry avait aussi teasé l'arrivée possible d'une nouveauté dans la suite. "Je n'en ai pas encore parlé à la chaîne mais ça apporterait une toute nouvelle façon de raconter l'histoire. C'est la joie d'une anthologie, on peut faire de nouvelles choses" avait-il déclaré à AV Club.

Quant aux retours d'anciens acteurs ? Le créateur qui a voulu recruter Eva Longoria dans la saison 2 a confié qu'il n'était pas impossible de revoir certains dans la suite. Il faudra donc encore attendre un peu avant d'en savoir plus sur la saison 3 de Why Women Kill.