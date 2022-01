Why Women Kill saison 2 : Eva Longoria a failli jouer l'un des rôles principaux

Pour sa saison 2, Why Women Kill change tout, vraiment ! Nouvelle époque et nouveau casting, la série créée par Marc Cherry raconte une toute nouvelle histoire pour cette suite sous forme d'anthologie (découvrez ce qui change par rapport à la saison 1). Contrairement à d'autres, le créateur a décidé de ne pas réinviter des acteurs de la première saison, même s'il a recruté le frère d'une des stars de la saison 1. Pourtant, Marc Cherry a voulu retravailler avec quelqu'un que l'on connaît bien.

Marc Cherry a écrit Rita pour Eva Longoria

Eh oui, c'est Eva Longoria qui a failli jouer dans la saison 2 de Why Women Kill. L'interprète de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives est restée proche de Marc Cherry toutes ces années et le créateur a confié avoir écrit le rôle de Rita pour elle à l'origine. "J'ai écrit ce rôle pour Eva Longoria. Je lui ai donné et elle m'a dit : 'Marc, c'est super, mais je tourne un film pendant la production'" a confié le boss de Why Women Kill à AV Club.

Un peu désemparé, il a donc demandé l'aide de l'actrice pour trouver une remplaçante. Et c'est elle qui lui a suggéré Lana Parrilla, connue pour son rôle de Regina dans Once Upon a Time. "Quand Lana est venue et qu'elle a auditionné, je suis tombé amoureux immédiatement !" s'est-il souvenu. Marc Cherry a quand même pu collaborer avec Eva Longoria sur la saison 2 de Why Women Kill : la star a réalisé l'épisode 4, diffusé en deuxième partie de soirée ce jeudi 13 janvier.

Des retours à venir ?

Vous le savez peut-être déjà, Why Women Kill est renouvelée pour une saison 3. Et Marc Cherry l'avoue, il n'est pas contre recruter de nouveaux des acteurs déjà vus dans la série. "J'adorerais les faire revenir mais cela dépend de l'idée" a-t-il expliqué. Le casting de la future saison n'a pas encore été annoncé, il y a donc un peu d'espoir pour revoir certains acteurs.