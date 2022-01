Why Women Kill saison 2 : stop ou encore, faut-il continuer la série ?

On continue la série mais avec quelques réserves quand même. On ne s'est pas ennuyés devant les épisodes de la saison 2 de Why Women Kill mais il faut quand même souligner les nombreuses facilités scénaristiques. Les fans de Desperate Housewives devraient être ravis par cette saison 2 qui reprend les codes de la série culte. Impossible de passer à côté des nombreuses ressemblances. Dans son ton comme dans son histoire, cette saison 2 fait beaucoup plus femmes au foyer désespérées que la saison 1 avec ses personnages féminins plus forts et indépendants.

De la saison 1 de Why Women Kill, il ne reste finalement pas grand chose puisque sa narration divisée a aussi disparu. Mais cette suite se rattrape côté casting. Lana Parrilla (l'ex-Méchante Reine de Once Upon a Time) semble toujours autant s'amuser à jouer les méchantes tandis qu'Allison Tolman (Emergence, Fargo) nous impressionne dans un nouveau registre. A défaut d'être à 100% créative, cette saison 2 de Why Women Kill reste divertissante. Et c'est ça le principal.

Pour tous les impatients, la saison 2 de Why Women Kill est disponible en intégralité sur Salto.