Why Women Kill saison 2 : le saviez-vous ? Scooter est le frère d'une star de la saison 1

Matthew Daddario a un an de moins qu'Alexandra et s'est fait connaître grâce à la série Shadowhunters où il jouait Alec. Pour info, le beau gosse n'est pas un coeur à prendre : il est marié depuis fin 2017 à Esther Kim et le couple a une fille, née en septembre 2020.

Si Alexandra Daddario a débuté sa carrière à seulement 16 ans, Matthew, lui, n'a marché dans les pas de son aînée que plus tard. "Je ne m'y suis pas mis avant d'aller à la fac. J'ai été diplômé puis je me suis lancé (...) Je savais que c'était une mauvaise décision d'essayer de devenir acteur. (...) Quand j'ai commencé à prendre des cours de comédie, j'ai réalisé que c'était vraiment ce que je voulais faire" a-t-il confié à Flaunt.