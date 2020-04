Why Women Kill saison 1 : Ginnifer Goodwin (Beth Ann) a spoilé la fin à certains acteurs

Dans Why Women Kill, on suit le parcours de trois femmes poussées au crime après l'infidélité de leurs maris à trois époques différentes : en 1963 avec Beth Ann et Rob, en 1984 avec Simone et Karl et en 2019 avec Taylor et Eli. Pendant le tournage, Marc Cherry qui est le créateur du show et à qui l'on doit aussi Desperate Housewives et Devious Maids, a gardé le secret sur l'identité des victimes qui n'est révélée que dans le dernier épisode. Mais une actrice était dans la confidence, une chose qu'a peut-être regretté le producteur !

Ginnifer Godwin, reine des spoilers

Vue auparavant dans Once Upon a Time où elle incarnait Blanche-Neige, Ginnifer Goodwin change de registre pour incarner Beth Ann, femme modèle des années 60, dans Why Women Kill. Dans une interview donnée à Télé 7 Jours, l'actrice a révélé qu'elle était à l'origine la seule à savoir comment se déroulait l'histoire de son personnage, y compris comment elle se termine. "Marc Cherry m'a raconté scène après scène, le sort de mon personnage. Je connaissais donc, dès le départ, tous les secrets" s'est souvenue l'actrice qui est en couple avec Josh Dallas (star de la série Manifest). Le problème, c'est que Ginnifer Goodwin a eu du mal à tenir sa langue... et a révélé la fin à d'autres acteurs. "Je vous avoue que j'en ai dévoilé certains à d'autres comédiens qui, eux, n'avaient aucune idée du destin de leurs personnages..." a expliqué la star de 41 ans. Ils devaient être contents !

Les actrices se sont-elles croisées sur le tournage ?

Dans son interview, l'interprète de Beth Ann s'est aussi confiée sur les autres actrices de la série et dévoilé qu'elle voyait bien Lucy Liu et Kirby Howell-Baptiste sur le tournage mais pas très souvent ! "Lorsque nous tournions des scènes en extérieur, nous nous retrouvions toutes les trois pour le même jour de tournage." a confié l'actrice.

Why Women Kill continue tous les jeudis sur M6.