Voici pourquoi le confinement est le meilleur moment pour te lancer sur YouTube

Tout le monde dans la même galère

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le confinement vient apporter une chose très cool qui avait un peu disparu ces dernières années : tout le monde se retrouve au même niveau. En effet, tous les gros YouTubeurs n'ont plus accès à leurs studios/matériels et ne peuvent plus sortir dehors pour imaginer des vidéos WTF/grandioses impossibles à produire pour un débutant.

Au contraire, tous les vidéastes se retrouvent aujourd'hui dans les mêmes conditions : obligés de se filmer avec les moyens du bord (Norman a tourné sa dernière vidéo avec son iPhone) et de trouver des concepts simples et efficaces (Squeezie bricole, Pierre Croce organise des cache-cache à distance...). De fait, plus d'excuse pour ne pas oser te filmer, la seule chose qui est nécessaire, c'est ta personnalité ! Dans une telle période, personne ne te jugera sur un "manque d'ambition", sur une déco un peu vide ou une image moins jolie. Profites-en !