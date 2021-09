Vivo V21, le test : des selfies parfaits à prix tout doux, pluie de likes garantie !

Enfin, pas de mauvaise surprise non plus avec la batterie 4000 mAh qui tient largement et qui se recharge en un instant via la technologie FlashCharge de 33 W qui permet de grimper à plus de 60% en seulement 30 minutes et qui se recharge entièrement en moins d'une heure.

En résumé

Le Vivo V21 est la belle découverte de cette rentrée. Si on retient forcément son prix (379€ en promo chez Darty et Fnac), le smartphone est surtout l'atout parfait pour les fans de selfies et de vidéos pour les réseaux sociaux. Grâce à sa stabilisation optique bluffante, son mode nuit et son double flash avant, le V21 immortalisera chaque moment de vie, en intérieur comme en extérieur, quelle que soit la luminosité. Une valeur sûre qui pourra vous accompagner partout, tout le temps.

Publi-communiqué