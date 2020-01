Vincent Cassel (Underwater) : "Kristen Stewart a une beauté unique. Elle est incroyable"

"Hollywood, c'est plein de gens qui se plantent des poignards dans le dos"

Vincent Cassel est certainement l'acteur français ayant le plus travaillé aux Etats-Unis. On a pu le voir face à Jason Bourne, dans Ocean's Twelve et Ocean's Thirteen face à Brad Pitt et George Clooney ou encore dans Black Swan avec Natalie Portman et dans Les Promesses de l'Ombre avec Viggo Mortensen. Cette année, on le retrouvera dans la saison 3 de Westworld. Comment Hollywood le perçoit-il ?

"Hollywood ce n'est pas une chose." nous répond-il avec son franc-parler habituel. "C'est plein de gens qui se font des croche-pattes et qui se plantent des poignards dans le dos. Je suis assez content d'être européen. On a plus de recul sur les choses je trouve. Je... ne sais pas comment ils me perçoivent. Comme le Français qui fait des trucs bizarres ? (rires). Là-bas, les gens me connaissent de manière assez relative. Ce n'est pas moi la vedette, ça remet un peu les pieds sur terre."

Underwater, actuellement au cinéma.