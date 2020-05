Vald : son nouvel album est "prêt", un feat avec Booba ?

Le nouvel album de Vald est "prêt"

Durant le confinement, tous les projets musicaux ont été mis en pause, mais maintenant que la situation commence à se rétablir, les artistes peuvent reprendre le chemin du studio, s'il est à moins de 100 km de chez eux évidemment. Vald a d'ailleurs annoncé, lors d'un live Twitch sur la chaîne d'Itaa95, que son nouvel album, après "Agartha" (2017), "XEU" (2018) et "Ce monde est cruel" (2019) est "prêt" : "J'voulais sortir l'album pour le confinement, mais on m'a dit 'on fait pas d'album sur des types beat'", a-t-il confié.