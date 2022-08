Vaimalama Chaves recadrée par la prod de Fort Boyard après ses accusations de chantage : "on ne contraint personne"

Ce samedi 20 août 2022, Vaimalama Chaves a participé à Fort Boyard avec Messmer, Moussa de Koh Lanta, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière et Edgar-Yves Monnou. Ils défendaient l'association laVita, qui offre un soutien psychologique aux jeunes en détresse, pour laquelle ils ont remporté 7 546 euros.

Mais la somme aurait pu être plus grande ! Alors que l'équipe avait zéro indice, Vaimalama a refusé de participer à une épreuve qui aurait pu leur en faire gagner 2. Miss France 2019 a été catégorique et n'a pas voulu entrer dans une pièce où se trouvaient des mygales. "Le choix, il n'est pas cornélien. C'est non !", a-t-elle déclaré en apprenant qu'elle devait affronter les araignées, avant d'ajouter : "C'est pas mon problème ! C'est mort !". Une attitude qui a beaucoup choqué les téléspectateurs.

Vaimalama affirme avoir été victime de chantage

Après avoir reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Vaimalama Chaves a répondu à ses haters en story Instagram et elle affirme avoir été victime de chantage : "J'avais dit auparavant que je n'irai pas aux araignées. C'était ma seule condition à ma participation. Ils ont tenté de me forcer pour que je cède mais, non c'est non. C'est aussi du consentement. Et me convaincre 'd'y aller' par la pression médiatique qu'apporterait cette émission était du chantage. Je déteste ça alors mon non est resté non. Je n'ai qu'une parole et si c'est vrai dans la vie, c'est vrai à la télé".

La prod lui répond : "Vaimalama avait le choix"

Contactée par Télé-Loisirs, la production de l'émission a répondu à l'ancienne candidate de Danse avec les stars 2021. Elle assure qu'elle "ne contraint personne lorsqu'une phobie insurmontable est stipulée par un participant". "Dans cette émission, le Père Fouras a sorti l'atout 'choix cornélien'", précise Adventure Line Production, avant de conclure : "Vaimalama avait le choix de pouvoir affronter cette phobie pour deux indices ou de laisser la place à un autre candidat, mais pour un seul indice. Elle a préféré qu'un autre candidat y aille".