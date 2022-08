Fort Boyard : "regard méchant", "une honte", détestable"... Vaimalama Chaves déçoit même ses fans avec son comportement

"Les araignées ? J'ai même pas envie d'essayer. Je ne veux pas savoir. Plus loin elles sont et mieux je me porte", avait pourtant prévenu Vaimalama Chaves, avant de s'aventurer dans la Maison de poupées. Mais c'est bien connu, lorsqu'on participe à Fort Boyard, il faut garder ses phobies pour soi, sinon la production se fera un malin plaisir de vous proposer de les affronter.

C'est ce qui s'est passé pour Miss France 2019. Alors que son équipe, composée également de Messmer, Moussa de Koh Lanta, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière et Edgar-Yves Monnou, n'avait obtenu aucun indice, la candidate de Danse avec les stars 2021 avait l'occasion d'en gagner 2 d'un coup. Un super coup de pouce pour les aider à remporter le plus d'argent possible pour l'association qu'ils défendaient : laVita, qui offre un soutien psychologique aux jeunes en détresse.

"C'est pas mon problème !"

Pour cela, la reine de beauté devait faire face à sa plus grande peur : les araignées. Si les tigres ont disparu, les mygales sont, elles, toujours bien présentes sur le fort. Mais cette mission s'est avérée impossible pour Vaimalama. Devant la maison de poupées, un choix cornélien s'offrait aux candidats. Si la reine de beauté osait se confronter aux mygales, l'équipe pouvait remporter deux indices. Mais la réponse de l'ancienne Miss France a été très claire : "Le choix, il n'est pas cornélien. C'est non !". Surpris, Olivier Minne lui a réexpliqué l'enjeu. "C'est pas mon problème !", a-t-elle répliqué, avant d'ajouter : "C'est mort !". C'est finalement Caroline Margeridon qui a dû s'y coller et l'équipe n'a donc gagné qu'un seul indice.

Les internautes choqués

L'attitude de l'ancienne Miss France qui s'est lancée dans la musique a choqué les téléspectateurs. Les réactions n'ont pas tardé à apparaître sur Twitter et on peut dire qu'elle prend cher !