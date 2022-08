Vaimalama Chaves insupportable dans Fort Boyard ? Elle s'en prend à l'émission : "Ils ont tenté de me forcer"

"J'avais dit auparavant que je n'irai pas aux araignées. C'était ma seule condition à ma participation. Ils ont tenté de me forcer pour que je cède mais, non c'est non. C'est aussi du consentement. Et me convaincre 'd'y aller' par la pression médiatique qu'apporterait cette émission était du chantage. Je déteste ça alors mon non est resté non. Je n'ai qu'une parole et si c'est vrai dans la vie, c'est vrai à la télé", ajoute l'ancienne Miss France.

"On a chacun nos propres limites et si vous ne connaissez pas les votres, ceux qui disent non, eux, en sont conscients", conclut-elle.

Pas sûr qu'on revoit Vaimalama sur le Fort l'année prochaine...