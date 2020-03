Utiliser le WiFi, moins de HD... Les recommandations pour qu'Internet tienne pendant le confinement

Netflix, Amazon... Le confinement pourrait paralyser internet

La France est en confinement. Le but ? Eviter la propagation du coronavirus (Covid-19). Vous pouvez en "profiter" pour mater 10 séries feel good, pour cuisiner, pour apprendre une langue ou encore pour passer du temps à téléphoner à vos proches. Mais il risque d'y avoir un petit problème en dehors des malades et des morts. Non, il n'y aura pas de pénurie, les magasins l'ont assuré. Alors quoi ? La paralysie d'internet, vu que les Français sont connectés pour travailler de chez eux et/ou pour passer le temps en regardant des films ou encore des vidéos YouTube.

Ce mercredi 18 mars 2020, Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur a donc demandé aux "plateformes de streaming, opérateurs de télécommunications et utilisateurs" de faire attention, chacun à son niveau, à ne pas encombrer les réseaux comme l'a rapporté Stratégies. "Nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'Internet pendant la lutte contre la propagation du virus" a ajouté celui qui s'est même entretenu avec Reed Hastings, PDG de Netflix.

Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube... Des mesures doivent être prises

En dehors de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, bientôt Disney+, Spotify, Deezer ou encore YouTube vont donc devoir trouver des façons d'éviter le blocage d'internet en cette période de confinement.

Et "les opérateurs de télécommunications qui fournissent des services d'accès à l'internet" aussi "sont invités à prendre des mesures afin de prévenir et d'atténuer les effets de l'encombrement imminent des réseaux, en utilisant les possibilités offertes par la réglementation européenne sur l'accès ouvert à l'internet".

Ils vont devoir "coopérer avec les fournisseurs de télécommunications pour adapter le débit de la diffusion vidéo en continu en proposant temporairement la définition standard plutôt que la haute définition, en tenant compte des heures de travail les plus critiques".

WiFi, pas de HD... Les bons gestes à adopter

Thierry Breton s'est aussi adressé aux utilisateurs : nous. Il nous encourage "à faire un usage responsable des activités de loisirs". Comment pouvons-nous faire pour ne pas bloquer internet alors qu'on y est connecté dessus toute la journée (pour le télétravail) et toute la soirée (pour le divertissement) ?

- Utiliser le WiFi pour réduire la consommation de données. Parce que se connecter en 4G, non seulement ça peut vous faire payer un max si votre forfait est limité mais en plus ce serait bête de ne pas utiliser la WiFi qui est à portée de main (ou plutôt de clic).

- Choisir une résolution plus faible pour les contenus. Donc oubliez donc la HD (haute définition), un film peut très bien se mater dans une résolution plus basse, sans pour autant que cela gène.

- Ne pas se connecter à internet sur plusieurs écrans en même temps. Si vous regardez une série sur votre ordi, vous n'avez pas besoin de checker un truc sur Google depuis votre smartphone. Cela peut attendre.

- Modifier vos réglages sur votre smartphones pour limiter la consommation en arrière-plan. Vous savez, même si vous être en train de répondre à un texto, vous recevez des notifications de Messenger, Gmail, Twitter, Snapchat ou encore Instagram. Cela veut dire que ces applications continuent de tourner continuellement, même si vous n'êtes pas dessus. Donc changez les paramètres en enlevant les notifications.