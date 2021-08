Unmissabl : préservatif, cuvette de WC... elle détaille tout ce qu'il faut savoir sur les MST/IST

Unmissabl démêle le vrai du faux sur les MST / IST

Sur YouTube, Unmissabl poste de nombreuses vidéos sur différents sujets. Sur sa chaîne principale, la YouTubeuse partage des conseils et astuces de drague et sexo. Et sur sa chaîne gaming, elle montre ses talents pour les jeux vidéo. La star des réseaux qui possède aussi un compte OnlyFans et un compte Mym a accepté de répondre aux questions de PRBK en exclusivité. Un interview vidéo Vrai ou Faux sur les MST (maladies sexuellement transmissibles), aujourd'hui appelées IST (infections sexuellement transmissibles). Une façon de vous en apprendre davantage sur ce sujet important et de démêler les fakes news des vraies infos.

"Il y a plein de MST qui se transmettent certes par pénétration, mais aussi par frottement, peau à peau, ou alors même en fellation" a notamment rappelé Unmissabl. Les MST / IST, "ça concerne tout le monde" quel que soit votre âge. Et "si on ne se protège pas, il y a des risques de MST", que ce soit "par les sécrétions sexuelles ou par le sang, mais pas du tout par la salive" a aussi souligné l'influenceuse.

La star de YouTube a répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser

Unmissabl a ainsi répondu à de nombreuses questions sur les MST / IST, comme "Les MST ne concernent que les jeunes ?", "On peut avoir une MST en buvant dans le même verre ?", "On peut attraper des MST sur la cuvette des WC ?", "Le préservatif est le seul moyen de ne pas avoir de MST ?", "Les MST se transmettent seulement par pénétration ?", "Il y a des symptômes quand on a une MST ?" et "Le dépistage des MST est gratuit ?". Découvrez vite l'interview vidéo au-dessus de l'article pour tout savoir !

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.