Une italienne retrouve 475 000 euros chez elle en faisant le ménage en plein confinement

Alors que l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus probable en France, être enfermé à la maison pourrait finalement ne pas être un drame. C'est en tout cas l'expérience d'une nonagénaire originaire d'Italie. Le site de Corriere Della Sera raconte cette histoire improbable qui va vous donner envie de tout nettoyer chez vous.

Une italienne retrouve une fortune en pleine confinement

L'histoire commence en novembre 2020. Maria, 98 ans, est confinée chez elle après avoir contracté la Covid-19. Cette grand-mère n'est cependant pas du genre à rester assise à rien faire : elle décide donc de faire le ménage dans son appartement et va faire une étonnante découverte. Dans son ancienne machine à coudre, elle retrouve un bon de 50 millions de lires (l'équivalent de 26 000 euros) daté de janvier 1986 et caché là par son mari. Avec sa fille, elle estime que la somme actuelle serait, suite aux intérêts, de 200 000 euros.

Après son rétablissement, elle se rend donc avec sa fille dans un bureau de Poste pour encaisser son chèque... et a la surprise de découvrir qu'il vaut beaucoup plus que sa somme initiale et que celle qu'elles avaient calculé : 475 000 euros soit presque 19 fois son montant ! Un vrai trésor caché qui va permettre à la presque centenaire et à sa famille de se faire quelques jolis cadeaux.

Du coup, on sait pas vous mais nous, on a prévu un grand nettoyage dès ce soir !