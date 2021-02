Un YouTubeur de 20 ans tué lors d'un faux braquage pour un prank

Timothy Wilks (20 ans) a été tué alors qu'il faisait un prank pour YouTube

Les pranks sont de plus en plus nombreux sur YouTube. Par exemple, David Dobrik avait fait croire à son frère qu'il était devenu invisible. Et vous vous souvenez sans doute des Stokes Twins, Alan et Alex Stokes, mis en examen après un faux braquage pour un canular sur YouTube. Cette fois-ci, un prank sur YouTube a fini encore plus mal. Le YouTubeur Timothy Wilks, âgé de 20 ans, a été tué lors d'un prank sur le parking de l'Urban Air Trampoline et du Adventure Park de Nashville, dans le Tennessee (Etats-Unis), vers 21h25 ce vendredi 5 février 2021.

Que s'est-il passé ? Timothy Wilks et un ami étaient armés de couteaux de boucher comme l'a rapporté NBCnews. Ils arrêtaient des groupes de gens en faisant croire à un hold-up, les menaçant pour avoir de l'argent. Un prank qui a mal tourné puisqu'à un moment donné, David Starnes Junior, 23 ans, a sorti une arme à feu et a tiré à bout portant sur Timothy Wilks.

L'homme qui a tiré a été libéré sans poursuite

La Metropolitan Nashville Police Department a précisé dans un communiqué que David Starnes Junior "n'avait pas compris que c'était un canular et qu'il avait agi en légitime défense". La police doit encore enquêter sur tous les détails du déroulement des événements. Les enquêteurs doivent vérifier si David Starnes Junior possède bien un permis de port d'arme. En attendant, le tueur a été libéré, sans aucune poursuite pour le moment.