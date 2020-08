Alan et Alex Stokes (Stokes Twins) mis en examen après un faux braquage pour une vidéo

Que se passe-t-il en ce moment du côté des youtubeurs américains ? Mercredi dernier, la maison de Jake Paul à Calabasas était perquisitionnée dans le cadre d'une enquête impliquant le youtubeur, accusé d'intrusion illégale et de rassemblement interdit. Ce n'est pas le seul vidéaste à avoir des problèmes avec la justice : selon le média US People, Alan et Alex Stokes, les jumeaux stars de Youtube, ont été mis en examen après simulé un braquage de banque. C'est dans le cadre d'une vidéo pour leur chaîne Stokes Twins que les deux frères qui cumulent 4,8 millions d'abonnés ont fait croire à plusieurs passants et notamment à un chauffeur Uber qu'ils venaient de braquer une banque le 15 octobre 2019, se filmant en caméra cachée.

Les jumeaux stars de Youtube Alan et Alex Stokes inculpé pour plusieurs "crimes"

Contactée par un témoin, la police avait débarqué sur les lieux et avait même menacé le chauffeur d'une arme avant de réaliser qu'il n'était pas impliqué. "Ce n'étaient pas des pranks. Ce sont des crimes qui auraient pu mener quelqu'un à être sérieusement blessé, ou même tué", a déploré le procureur du comté d'Orange (Californie), qui leur a reproché de vouloir "gagner davantage de popularité sur internet" en mettant inutilement des personnes et des policiers en danger. Ils ont été inculpés pour fausse séquestration impliquant violence, menaces, fraude et tromperie et pour avoir appelé injustement les urgences. Ils risquent jusqu'à 4 ans de prison. La vidéo en question a, quant à elle, été supprimée de Youtube.