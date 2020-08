Jake Paul : sa maison de Calabasas fouillée par le FBI, il fait l'objet d'une enquête

Déjà au coeur d'une polémique le mois dernier pour avoir organisé une énorme fête dans sa villa de Calabasas, en Californie, en pleine pandémie de coronavirus, Jake Paul se retrouve de nouveau au centre d'un bad buzz impliquant, cette fois-ci, la justice. Ce mercredi 5 août 2020, le FBI a en effet fouillé la demeure du youtubeur, comme l'a annoncé TMZ, avant que son avocat, Richard Schonfeld, ne le confirme à l'AFP : "Un mandat de perquisition a été exécuté dans la demeure de Jake à Calabasas ce matin alors qu'(il) était en dehors de l'État". Selon plusieurs médias américains, des armes à feu auraient été saisies.

La demeure de Jake Paul perquisitionnée par le FBI

Le youtubeur de 23 ans, qui fait l'objet d'une enquête, est accusé d'intrusion illégale et de rassemblement interdit. En cause : une vidéo sur laquelle on l'aperçoit au centre commercial Scottsdale Fashion Square, en Arizona, qui avait été vandalisé pendant les manifestations antiracistes qui ont eu lieu en mai, suite à la mort de George Floyd. Il s'était aussitôt exprimé et avait nié les accusations : "Je ne tolère pas la violence, le pillage ou la violation de la loi ; cependant, je comprends la colère et la frustration qui ont conduit à la destruction dont nous avons été témoins, et bien que ce ne soit pas la réponse, il est important que les gens la voient et découvrent collectivement comment avancer de manière saine.". Son avocat assure que le frère de Logan Paul "coopérera avec l'enquête". Il ne s'est pas exprimé au sujet de cette perquisition.