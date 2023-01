Un nouvel acteur culte d'Ici tout commence sur le départ après Mikaël Mittelstadt (Greg) ? "Hors de question que je fasse les choses à moitié"

Benjamin Baroche toujours aussi fan de Teyssier

Présent depuis les débuts d'Ici tout commence, Benjamin Baroche - l'interprète d'Emmanuel Teyssier, fait partie des figures incontournables du spin-off de Demain nous appartient. Un personnage qui l'amuse à incarner et dont il se sent très proche, au point qu'il n'hésite pas à se confronter occasionnellement aux scénaristes. Pour quelle raison ? Après lui avoir donné vie à l'écran, il se sent parfois plus à même de savoir comment il fonctionne et interagit avec les autres.

"Il m'arrive de changer certains dialogues quand je sens qu'ils peuvent être améliorés, a-t-il confessé au détour d'une interview accordée à Télé Star. Parfois, c'est un peu trop grossier ou un peu trop méchant. Surtout, en termes de rythme ou de syntaxe, je sais ce qui va marcher dans la bouche de Teyssier ou pas." Et au regard de la passion continue du public pour le père de Théo, cette façon de faire semble parfaitement fonctionner.

>> 4 acteurs d'Ici tout commence disparaissent du nouveau générique, les fans paniquent : "J'espère que ça n'est pas signe d'un départ" <<

Un départ en approche pour l'acteur ?

De quoi comprendre que Benjamin Baroche est donc trop attaché à son personnage pour imaginer le quitter ? Oui... mais attention. On vous rassure tout de suite, il n'a actuellement aucunement l'intention d'imiter Mikaël Mittelstadt (Greg) en partant vers de nouvelles aventures. "J'ai envie d'emmener ce personnage le plus haut possible", a-t-il ainsi assuré au magazine télé.

En revanche, le comédien ne l'a pas caché, il n'a pas non plus envie de faire passer son plaisir et son égo avant l'histoire et la crédibilité de cet univers : "Je ne veux pas jouer Teyssier en pilotage automatique. Le jour où je sentirai que j'ai moins la niaque, j'arrêterai." Il l'a précisé plus loin : "Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte". Le message est passé...

Heureusement pour les fans et les scénaristes, ce terrible jour n'est toujours pas arrivé et il compte bien continuer à porter Teyssier à l'écran cette année. On va donc pouvoir profiter de lui encore quelque temps.