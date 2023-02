Un diner presque parfait : odieuse avec ses concurrentes, Nehla tente la paix, elle se fait massacrer et les internautes la terminent

Depuis le lundi 6 février 2023, W9 propose une semaine spéciale "Le choc des métiers" d'Un dîner presque parfait. Les premiers épisodes ont été le théâtre d'une série de passe d'armes entre Nehla et ses concurrents.

>> Un candidat d'Un dîner presque parfait pète les plombs <<

Nehla veut enterrer la hache de guerre...

Au lendemain d'avoir violemment critiqué le look de deux de ses concurrentes, Nehla a été amenée à parfaire un repas pour Marie-Laure, Aurélie, Sébastien et Caterina le mercredi 8 février. Celle qui se présente comme une "vraie fashionista" a joué la carte de l'apaisement. Elle a incité Marie-Laure et Aurélie à enterrer la hache de guerre. "Avec vous, je sais que j'ai été extrêmement dure, un peu cassante. Je pense qu'il serait temps d'enterrer la hache de guerre", leur a-t-elle lancé. A l'inverse d'Aurélie, Marie-Laure n'a pas accepté de signer l'armistice. "On peut pardonner, mais moi, je suis sagittaire, je vais peut-être avoir du mal parce que je suis rancunière...", a-t-elle lâché.

Et avant même le début du repas, une terrible vengeance s'est dessinée. Nehla s'en est retrouvée prise au piège. "Je ne vais pas la louper, je l'attends au tournant !", a scandé Marie-Laure. Ce à quoi Nehla a réagi : "La guerre est déclarée". Elle a ensuite essuyé une critique de sa concurrente sur son look. "Tes chaussures, ça fait un peu saucisson ta ficelle", lui a-t-elle asséné.

>> Un dîner presque parfait : une candidate ingérable sur le tournage <<

Des critiques acerbes en série

Marie-Laure ne s'est pas arrêtée là. "C'est ta jambe qui gonfle. Et la ficelle de ta chaussure, ça fait des petits boudins !", a-t-elle balancé. "Non, ce n'est pas gonflé, j'ai des chevilles fines, moi", s'est défendue Nehla. "Il n'y en a pas une pour remonter l'autre. Je vois que tu mets toujours le même gilet et des robes aussi laides tous les jours...", a-t-elle lancé à Aurélie.

La terrible vengeance de Marie-Laure et Aurélie s'est orchestrée tout au long du dîner. A l'image de Sébastien et Caterina, elles ont multiplié les critiques acerbes à l'encontre des plats préparés par leur concurrente. Et leur sentence a été irrévocable. Nehla n'a obtenu la moyenne que de 4,3 sur 10...

"Trop fière" de sa performance, Nehla a ensuite demandé aux internautes la note qu'ils auraient voulu lui donner. Là encore, elle a pris très cher : "2", "0", "3 au général", "tu t'affiches juste", "Un zéro braqué meuf il était éclaté au sol"...