Un célèbre candidat de télé-réalité filmé à son insu en train de sniffer de la drogue et de balancer sur le milieu

Les histoires de drogue dans la télé-réalité attisent régulièrement la curiosité des fans. Il y a quelques mois, Greg Yega a réagi à une vidéo de lui qui a fuité sur les réseaux et sur laquelle on le voit prendre une substance illicite. "Apparemment, il y a des blogueurs qui veulent sortir une vidéo de moi d'il y a 10 ans. J'ai fait une soirée avec des amis et j'ai fumé quelque chose qui n'est pas bien. On m'a filmé à mon insu donc je trouve ça honteux et pathétique", avait-il réagi, avant d'ajouter : "Oui, personne n'est parfait, oui, ça a été une erreur de jeunesse et la vidéo sort aujourd'hui parce que je suis connu. Le plus triste, c'est ça. C'était ma vie privée, ma vie d'avant".

"C'était insensé"

Dans TPMP, Benjamin Castaldi avait également balancé les techniques des candidats de Secret Story pour faire entrer de la drogue dans la maison des secrets. Ce vendredi 21 octobre 2022, c'est une nouvelle vidéo qui a fuité sur Twitter. Dessus, on voit Virgil Pignon, ancien candidat des Anges 12 ou des Marseillais vs le monde et ex de Cloé Cooper. Sur l'une d'elles, que nous préférons ne pas partager, on peut le voir sniffer quelque chose... Pour rappel, l'ancien candidat de télé-réalité était déjà passé par la case hôpital psychiatrique et des blogueurs avaient dévoilé qu'il aurait des problèmes d'addiction.