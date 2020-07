Umbrella Academy saison 2 : Robert Sheehan a souffert sur le tournage à cause de Klaus

Ce vendredi 31 juillet, Netflix mettra en ligne la saison 2 de The Umbrella Academy. Une nouvelle année qui s'annonce très spéciale pour les personnages, qui se retrouveront cette fois-ci coincés dans le passé (en 1963) et feront de nouveau face au risque de fin du monde. Et visiblement, ces bouleversements n'ont pas été faciles à préparer en amont du tournage pour Robert Sheehan.

Un Klaus différent cette année

L'interprète de Klaus l'a rappelé à Digital Spy, tous les héros n'ont pas été envoyés à la même période durant le saut dans le temps mis en scène lors du final de la saison 1. Par exemple, son personnage est celui qui "a vécu le plus longtemps dans le passé [de 1960 à 1963]", ce qui fait de lui "celui à qui il est arrivé le plus de choses".

Aussi, entre les intrigues de la saison 1 + sa nouvelle vie dans les années 60, il était inconcevable pour Robert Sheehan de jouer Klaus de la même façon, "Je voulais que, lorsque le public le retrouve pour la première fois, il puisse se dire, 'Attend, c'est vraiment la même personne ?', tout en gardant évidemment certains éléments de Klaus". Un vrai travail de comédien qui, logiquement, l'a plongé dans une intense préparation.

Une préparation difficile

Après avoir révélé avoir "été inquiet" par le niveau des nouvelles expériences vécues par Klaus, le comédien a confessé avoir traversé quelques mois compliqués au moment d'assimiler tout ça, "Je me suis un peu torturé l'esprit les deux-trois premiers mois. Je me disais, 'Non ! Je ne l'ai pas encore rendu assez différent, il n'a pas assez changé'. J'ai en quelque sorte pris le concept du 'remonter à vélo' à l'envers."

Un véritable défi pour l'acteur, "Tout se déroulait dans ma tête", qui semble avoir heureusement payé. Au moment de participer à la post-production de la saison 2, Robert Sheehan a en effet pu assister au résultat final de sa performance, ce qui a suffi à le convaincre, "J'étais plutôt satisfait. Je me suis senti assez heureux". On a désormais hâte de découvrir tout ça.