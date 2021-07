Tyler Posey (Teen Wolf) accusé de "gay-baiting" sur OnlyFans, le comédien révèle être queer

Tyler Posey accusé de "gay-baiting"

Découvert du grand public grâce à son rôle de Scott dans la série Teen Wolf - rôle qu'il espère retrouver pour une saison 7, c'est pour une autre raison que Tyler Posey fait parler de lui aujourd'hui. Depuis l'ouverture de son compte OnlyFans, le comédien - actuellement en couple avec la chanteuse Phem, est en effet accusé de faire du "gay-baiting" afin de s'attirer la sympathie d'une partie de la communauté LGBTQ+.

Des accusations qu'il trouve "bizarres" et qui peuvent parfois donner lieu à des commentaires "véritablement cruels" - un internaute s'est notamment amusé à lui dire qu'il était responsable de la mort de sa mère, auxquelles il a souhaité réagir lors d'une interview accordée à NME.

"J'ai ma place sous le parapluie queer"

Aussi, même si Tyler Posey a confessé être aujourd'hui "dans la meilleure relation de [sa] vie avec une femme", cela ne signifie pas qu'il est fermé au reste du monde. Au contraire, il a tenu à le préciser, "Quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà été avec des hommes auparavant, et j'ai répondu oui. (...) J'ai été avec tout le monde."

Cependant, il lui a effectivement fallu du temps pour comprendre ce qui signifiait réellement sa sexualité. Et selon lui, c'est Phem - "qui est queer", qui lui a permis de s'accepter et de s'ouvrir, "Phem m'a aidé à réaliser que j'ai ma place sous le parapluie queer et que, j'imagine, je suis sexuellement fluide. Enfin non, pas de 'j'imagine'. Je ne veux pas que les gens voient cette interview et se disent 'Ouais, il ne s'est pas mouillé'".

Une mise au point nécessaire qui, on l'espère, mettra fin au harcèlement en ligne dont il peut faire subir.