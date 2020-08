Twilight : Stephenie Meyer prépare deux autres romans

Même 12 ans après la publication du dernier livre et 8 ans après le dernier film, Twilight a toujours la cote. En mai dernier, Stephenie Meyer surprenait tout le monde en annonçant la sortie de Midnight Sun. Débuté en 2008, le roman qui raconte l'action de Fascination du point de vue d'Edward avait en partie leaké sur le web et l'auteure avait décidé d'en interrompre l'écriture. Elle l'a déjà annoncé : elle n'écrira pas la suite de la saga du point de vue du vampire mais ça ne veut pas dire que la saga Twilight est terminée.

Deux nouveaux romans Twilight à venir

Stephenie Meyer a d'autres projets dans les cartons ! Présente lors d'un événement, l'américaine a en effet révélé qu'elle planche actuellement sur deux autres romans liés à l'univers de Twilight. "Il y a deux autres livres dans ce monde que je veux écrire. J'ai déjà la trame et un chapitre écrit pour le premier." a-t-elle confié. Mais il faudra sûrement attendre un moment avant de pouvoir les lire. "Je ne suis pas prête pour ça en ce moment. Je veux faire quelque chose de nouveau" a aussi expliqué l'auteure.

En plus des quatre romans Twilight et de Midnight Sun, Stephenie Meyer a aussi publié en 2010 L'Appel du sang (The Short Second Life of Bree Tanner en anglais) centré sur le personnage de Bree Tanner vu dans le troisième roman de la saga Twilight. En 2015, elle dévoilait À la vie, à la mort - Twilight réinventé où elle racontait l'histoire du premier livre sauf que les personnages changeaient de sexe (Bella devenait Beau et Edward, Edythe).

Midnight Sun, déjà un succès en librairies

Il faut dire que Stephenie Meyer a bien raison de vouloir continuer à donner vie à l'univers Twilight : depuis sa sortie il y a 10 jours, Midnight Sun cartonne. En France, 20 000 copies se sont écoulées en quatre jours seulement selon le Parisien et une nouvelle impression est en cours. De l'autre côté de l'Atlantique, le carton est encore plus impressionnant : en plus d'avoir battu des records de pré-ventes, le roman a déjà été acheté 1 million de fois en une semaine rien qu'en Amérique du Nord, précise Hachette. Comme quoi, Edward et Bella sont toujours aussi populaires !