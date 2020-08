Twilight : la chose que Stephenie Meyer voudrait changer dans les livres

Plus besoin de présenter Twilight ! Saga littéraire à succès, l'histoire imaginée par Stephenie Meyer a ensuite cartonné en salles avec la franchise de cinq films portés par Kristen Stewart et Robert Pattinson. En mai, l'auteure annonçait par surprise la publication du roman Midnight Sun dont elle a débuté l'écriture en 2008 et qui est sorti ce mercredi 5 août en France.

Ce que Stephenie Meyer changerait dans Twilight

Les lecteurs vont donc pouvoir rentrer dans la tête d'Edward Cullen et se rendre compte de ses sentiments pour Bella. C'est d'ailleurs le regret de Stephenie Meyer : le fait qu'Edward ne dévoile pas tout de suite ses sentiments à la jeune humaine. On aurait pu croire qu'elle regrettait les vampires scintillants ou bien la relation étrange entre Renesmée et Jacob mais non... "Quand j'écrivais Twilight, cela me semblait bien... Mais j'ai réalisé qu'Edward aurait dit plus rapidement à Bella qu'il l'aime. Ce serait impossible que ce soit autrement (...) C'est une chose que je ne peux pas changer et c'est très frustrant" a confié l'auteure à Bustle.

Alors qu'écrirait-elle si elle pouvait changer l'histoire ? "Il lui aurait dit juste après l'avoir sauvée à Port Angeles. Il y pense dans le livre, il est surpris et alors qu'il repense à leur conversation, il est surpris de ne pas l'avoir dit" confie Stephenie Meyer. Elle avoue d'ailleurs qu'il était compliqué d'écrire Midnight Sun car elle ne pouvait rien changer ! "Une partie de la difficulté du livre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour changer des choses. J'étais enfermée dans l'histoire. Je savais ce qu'Edward pensait et ressentait quand j'ai écrit Twilight. Donc pour moi, il n'y avait pas beaucoup de surprises et j'aurais aimé qu'il y ait de la place pour des changements" ajoute l'auteure qui a déjà annoncé qu'elle ne donnera pas de suite au roman.