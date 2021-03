Tribes of Europa : Emilio Sakraya (Kiano) sur les scènes de viol, "J'ai atteint mes limites"

L'avenir de l'Europe ne s'annonce pas vraiment très joyeux si on en croit Philip Koch. Le metteur en scène a dévoilé s'être inspiré du Brexit pour créer Tribes of Europa, dont les 6 épisodes explorent une version très sombre de l'Europe. En 2074, des années après une "grande panne", les Etats européens n'existent plus et des tribus se disputent les territoires. Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) et Elja (David Ali Rashed), trois frères et soeurs membres de la tribu des Origines vont être séparés après un crash près de leur camp. Kiano va être capturé par les Crows, une tribu violente.

Emilio Sakraya se confie sur ses scènes compliquées dans Tribes of Europa

Le personnage le plus malmené dans la série est certainement Kiano, le frère aîné. Après avoir été capturé par les Crows, il est séparé de son père, forcé d'être esclave, manque de mourir puis devient l'esclave sexuel de Lord Varvara (Melika Foroutan) avant de retrouver sa liberté... en tuant son père. Bref, ça fait beaucoup en seulement 6 épisodes d'environ 50 minutes ! Emilio Sakraya, qui a 24 ans et est acteur depuis ses 9 ans, a d'ailleurs confié que jouer Kiano a été l'un des rôles les plus compliqués de sa carrière. "J'ai atteint mes limites (...) C'est physique, c'est émotionnel. Kiano est asservi et presque tué. C'était dur." explique l'acteur qui jouait JC dans Warrior Nun. Malgré la difficulté, Emilio Sakraya est fier du résultat : "A la fin cela en valait la peine" a-t-il confié.

L'acteur a cependant expliqué qu'il n'était pas particulièrement stressé par les (nombreuses) scènes où l'on peut le voir torse-nu ou presque. "Mon corps fait partie de mon travail. Je ne fais pas du sport que pour paraître beau mais parce que j'ai besoin du sport pour me détendre. Ça ne me dérange pas d'enlever mon t-shirt ça et là." a-t-il déclaré.

Alors, Emilio Sakraya va-t-il encore souffrir en reprenant son rôle de Kiano ? Si Netflix n'a pas (encore ?) annoncé de suite, Philip Koch a déjà annoncé être en train d'écrire la saison 2 de Tribes of Europa.